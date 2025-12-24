Louie Vega e Anané accendono l’Hype | notte house a Castel Volturno
Sabato 27 dicembre, dalle 23, l’Hype Discoteca di Castel Volturno (Caserta) si prepara ad accogliere una notte destinata a lasciare il segno: in consolle arrivano Louie Vega e Anané con The Ritual. Una notte che va oltre il club Ci sono appuntamenti che non si esauriscono nel classico schema del sabato sera. Quello previsto in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Tedd Patterson accende la notte house dell’Hype di Castel Volturno
Leggi anche: Hype, Castel Volturno: il b2b Capuano-Pepe guida la notte del 1° novembre
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Stefano Dubuis. Anané · Walking On Thin Ice (Louie Vega, Sebastien Grand, Alex Finkin Remix). THE RITUAL | 27.12 @ananesworld @louievega Preparati a entrare in un mondo dove tutto diventa possibile. MAIN ROOM @djlelloromano b2b @pinoneri78 @t - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.