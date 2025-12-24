Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi mercoledì 24 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di martedi 23 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (110) 46 (104) 56 (69) 5 (62) 13 (61) Cagliari: 19 (92) 55 (84) 40 (69) 10 (67) 23 (65) Firenze: 42 (141) 65 (77) 63 (77) 37 (65) 16 (64) Genova: 73 (97) 52 (83) 30 (75) 34 (71) 69 (65) Milano: 73 (73) 50 (70) 44 (64) 58 (61) 55 (59) Napoli: 3 (58) 32 (57) 31 (51) 41 (48) 14 (44) Palermo: 36 (65) 52 (60) 21 (55) 57 (54) 63 (52) Roma: 6 (78) 26 (66) 64 (60) 36 (55) 31 (50) Torino: 88 (93) 89 (92) 57 (84) 18 (80) 82 (78) Venezia: 71 (99) 12 (68) 83 (62) 35 (57) 24 (56) Nazionale: 59 (130) 6 (84) 37 (73) 29 (65) 27 (64).

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi mercoledì 24 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse

