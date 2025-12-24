L’oroscopo di oggi mercoledì 24 dicembre 2025 | Venere bacia Capricorno e Toro alla vigilia di Natale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'oroscopo di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, offre uno sguardo sulle influenze planetarie in vista della festività natalizia. Con Venere che si avvicina ai segni del Capricorno e del Toro, le energie si concentrano su relazioni e sentimenti. In questo contesto, esploreremo anche alcune tradizioni natalizie provenienti da diverse culture, per arricchire il senso di condivisione e di festa in questa vigilia speciale.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025 la vigilia di Natale ci saluta con Venere che passa in Capricorno: vi racconto 12 tradizioni natalizie da tutto il mondo, una per ogni segno. Il segno fortunato di oggi è la Vergine e il segno sfortunato il Leone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Scopri l’oroscopo di oggi mercoledì 24 dicembre | fortuna amore e sfide segno per segno.

