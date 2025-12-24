L' oro supera 4.500 dollari Argento nuova superstar

L'escalation di tensioni geopolitiche infiamma di nuovo il già incandescente 2025 dei metalli preziosi. Ad accendere ulteriormente i riflettori su oro&c come bene rifugio ci sono le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela. Donald Trump ha rincarato la sua retorica contro Caracas e il presidente Nicolas Maduro, mettendo in guardia da una potenziale offensiva navale. I futures sull'oro con scadenza febbraio 2026 si sono spinti ieri per la prima volta sopra 4.500 dollari l'oncia, portando la crescita da inizio anno a oltre i 70%; bilancio ancora più lusinghiero quello dell'argento, balzato sopra quota 70 dollari e che ha più che raddoppiato (+140% circa) il proprio valore quest'anno sotto la spinta anche dalla domanda industriale, con la richiesta di metallo nobile per pannelli fotovoltaici ancora elevata, mentre i mercati puntano su uno scenario di deficit domandaofferta anche per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

