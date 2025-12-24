L' oro supera 4.500 dollari Argento nuova superstar
L'escalation di tensioni geopolitiche infiamma di nuovo il già incandescente 2025 dei metalli preziosi. Ad accendere ulteriormente i riflettori su oro&c come bene rifugio ci sono le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela. Donald Trump ha rincarato la sua retorica contro Caracas e il presidente Nicolas Maduro, mettendo in guardia da una potenziale offensiva navale. I futures sull'oro con scadenza febbraio 2026 si sono spinti ieri per la prima volta sopra 4.500 dollari l'oncia, portando la crescita da inizio anno a oltre i 70%; bilancio ancora più lusinghiero quello dell'argento, balzato sopra quota 70 dollari e che ha più che raddoppiato (+140% circa) il proprio valore quest'anno sotto la spinta anche dalla domanda industriale, con la richiesta di metallo nobile per pannelli fotovoltaici ancora elevata, mentre i mercati puntano su uno scenario di deficit domandaofferta anche per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Portento d’argento – L’Argento si Trasforma in Oro Joga Bonito! (Silver Skiller)
Leggi anche: Oro record, supera 4000 dollari l'oncia
Il prezzo dell’oro non arresta la sua corsa: vicino ai 4.500 dollari l’oncia; Per l'oro è stato un anno... d'oro; L'oro supera 4.500 dollari. Argento nuova superstar; L'oro supera i 4.500 dollari, argento e platino segnano nuovi record nella frenesia dei mercati dei metalli.
L'oro supera 4.500 dollari. Argento nuova superstar - L'escalation di tensioni geopolitiche infiamma di nuovo il già incandescente 2025 dei metalli preziosi. ilgiornale.it
Il prezzo dell’oro non arresta la sua corsa: vicino ai 4.500 dollari l’oncia - 483,54 dollari l’oncia superando il precedente record raggiunto a ottobre. ilfattoquotidiano.it
Febbre oro inarrestabile, nuovo record oltre $4.500. Boom anche per l’argento. Non finisce qui - Nuovo massimo storico per i prezzi dell'oro, mentre l'argento punta dritto a un nuovo obiettivo, ormai a un passo. money.it
Continua il rally dei metalli preziosi e industriali, con l'oro che supera i 4.500 dollari l'oncia. Livelli record anche per argento, rame, nichel e palladio. Come diversificare i portafogli con queste commodities L'analisi di Giuseppe Lauria, commodity strategist - facebook.com facebook
Nuovo record per prezzo dell'oro, Spot sale a 4.483 dollari. Quotazione cresce dello 0,90%: Comex supera i 4.500 dollari. #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.