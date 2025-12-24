L' oro non si fermasupera 4500$ l' oncia

I prezzi dell'oro hanno superato i 4.500 dollari l'oncia nelle contrattazioni asiatiche, sostenuti dall'aspettativa di ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve e dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela. Questo incremento riflette l'interesse degli investitori verso un bene tradizionalmente considerato rifugio sicuro in un contesto di instabilità geopolitica ed economica.

Il metallo prezioso ha raggiunto un picco di 4.519,78 dollari, prolungando un rally che lo ha visto aumentare di oltre il 70% dall'inizio del 2025.

