Lorenzo Paolieri trovato mummificato a 32 anni in un baule | il silenzio del fratello le pensioni mai ritirate decine di migliaia di euro in casa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Paolieri avrebbe compiuto 32 anni oggi, mercoledì 24 dicembre. Ma il 13 di questo mese l'uomo è stato trovato morto, mummificato, all'interno di un baule nella casa. 🔗 Leggi su Leggo.it

