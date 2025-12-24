Lorenzo Paolieri trovato mummificato a 32 anni in un baule | il silenzio del fratello le pensioni mai ritirate decine di migliaia di euro in casa
Lorenzo Paolieri avrebbe compiuto 32 anni oggi, mercoledì 24 dicembre. Ma il 13 di questo mese l'uomo è stato trovato morto, mummificato, all'interno di un baule nella casa. 🔗 Leggi su Leggo.it
Di Lorenzo Paolieri sono stati trovati solo i resti scheletrizzati con dei brandelli dei vestiti che indossava. Era stato chiuso in un baule nel locale caldaia della villa di famiglia nella frazione La Madonnina di Campi Bisenzio (Fi). Davanti alla porta una montagna
