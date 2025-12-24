Lorenzo Finn | Un altro anno da U23 per allungarmi la carriera Con Seixas non ho notato differenze abissali

Trentotto giorni di corsa, tre vittorie e una stagione 2025 che profuma già di futuro. Lorenzo Finn ha appena 18 anni, ma il suo nome pesa come quello di un veterano. Tra i successi che ne hanno certificato l’esplosione spicca il bis iridato di Kigali, una consacrazione arrivata al termine di un’annata vissuta sempre all’attacco, senza paura e senza compromessi. Il talento della Red Bull Bora Hansgrohe ha iniziato a far parlare di sé sin dall’ingresso nella categoria juniores: prima con il CPS Professional Team, poi con la Grenke–Auto Eder, seguendo un percorso coraggioso e per certi versi pionieristico. 🔗 Leggi su Oasport.it

