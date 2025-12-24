Lookman show gol spettacolare in Coppa d’Africa per la vittoria della Nigeria
Pronti-via ed è subito Ademola Lookman show in Coppa d’Africa. L’attaccante dell’ Atalanta è stato già decisivo nel prmio match della sua Nigeria cotro lo Zimbabwe. Il numero 11 nerazzurro – che in nazionale porta invece il 7 sulla schiena – ha realizzato il gol del 2-1 nel match d’esordio dei suoi con una sassata di sinistro da fuori area, due minuti dopo il momentaneo pareggio. Primi tre punti per le Super Eagles, tra le principali candidate alla vittoria finale: la finale si gioca a Rabat in Marocco il 18 gennaio prossimo. L’altro atalantino, Odilon Kossounou, farà domenica (alle 18:30) il suo esordio nella manifestazione con la Costa d’Avorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo. A segno Lookman, tra gli ‘italiani’ in campo
Leggi anche: Lookman con la Nigeria per ritrovare gol e fiducia. Anche in prospettiva Atalanta
Lookman show, gol spettacolare in Coppa d’Africa per la vittoria della Nigeria - 1 per battere lo Zimbabwe nel match d'esordio della sua nazionale ... bergamonews.it
Lookman è tornato, il gol dopo 169 giorni e l’urlo dello stadio: “Si è sbloccato mentalmente” - L’attaccante nigeriano ha trovato il suo primo gol stagionale: “Sono a disposizione della squadra, felice di essere tornato in forma”. bergamonews.it
Atalanta, Lookman torna al gol dopo 5 mesi: suo l’1-1 contro il Milan - Dopo un’estate più che movimentata, il nigeriano – reintegrato in rosa a metà settembre – ci ha messo un po’ a ingranare ma finalmente per i tifosi ... gianlucadimarzio.com
Ademola Lookman segna anche nelle #SuperEagles e vince la prima in Coppa d'Africa. :) - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.