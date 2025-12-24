Look Back dopo il successo dell' anime arriva il trailer del live-action sull' opera di Fujimoto

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo trailer del film live-action diretto da Hirokazu Kore'eda mostra un adattamento dell'opera di Fujimoto misurato, sensibile, che sceglie il tempo, la materia e lo sguardo giusto. Presentato alla Jump Festa 2026, Look Back diventa un film live action diretto da Hirokazu Kore'eda, tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto. In uscita nel 2026, il progetto unisce riprese su pellicola e le musiche di Y?ta Band?. Dal manga alla pellicola: Kore'eda incontra Fujimoto Il primo trailer promozionale di Look Back è stato svelato durante il "Jump Super Stage" dedicato a Chainsaw Man al Jump Festa 2026, e già dalle prime immagini è chiaro che non si tratta di un adattamento qualsiasi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

