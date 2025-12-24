Londra è incastrata tra la Brexit da aggiustare e l’ira trumpiana contro l’Ue E c' è sempre l’ombra russa

Londra si trova oggi in una posizione complessa, tra le conseguenze della Brexit e le tensioni geopolitiche, tra cui le sfide legate alla relazione con gli Stati Uniti e le questioni di sicurezza internazionale. Dieci anni dopo l’uscita dall’UE, il Regno Unito ha cercato di rafforzare i legami con l’America, puntando su accordi commerciali più snelli, mantenendo comunque un ruolo strategico nel contesto europeo e globale.

Dieci anni fa, quando il Regno Unito divorziò dall'Unione europea, puntava tutto sull'America: libero dagli orpelli burocratici del continente, il paese avrebbe potuto stringere accordi di libero s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Perché l'accordo tra Regno Unito e Unione europea certifica che la Brexit è stata un fallimento - Londra e Bruxelles fanno le prove generali di un’intesa post Brexit, che potrebbe mandare in soffitta la sbandata ... wired.it

Londra si avvicina all’Ue per il “reset” Brexit. Accordi su sicurezza, mobilità giovanile e scambi - Ue e Regno Unito hanno raggiunto un accordo su tre testi che aprono una "nuova pagina" nelle relazioni bilaterali dopo la Brexit. laprovinciapavese.gelocal.it

