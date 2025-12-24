L’Olimpia Sbv Galatina chiude il 2025 in vetta | a gennaio la sfida per il titolo d’inverno

L’Olimpia Sbv Galatina saluta l’anno solare 2025 guardando tutti dall’alto. Quando mancano soltanto due giornate al termine del girone di andata, la formazione galatinese ha consolidato la propria posizione al vertice del girone B di Serie D, occupando il primo posto a quota 23 punti in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

