Negli ultimi mesi Logan Paul è stato spesso etichettato come semplice “part?timer” in WWE, ma il campione statunitense ha deciso di rispondere in maniera diretta alle critiche. In una recente intervista, Paul ha spiegato che, guardando a ciò che ha fatto nell’ultimo periodo, questa definizione non ha più alcun fondamento.? Secondo lui, chi continua a usare quell’etichetta lo fa più per pregiudizio che per analisi reale del suo lavoro in WWE, ignorando intenzionalmente la frequenza con cui è apparso a Monday Night Raw e i risultati ottenuti sul ring. La risposta alle critiche. Parlando del proprio calendario, Logan Paul ha ricordato come, nelle ultime settimane, sia stato presente praticamente in ogni episodio di Raw. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Logan Paul: “La narrativa del part?timer in WWE è morta”

