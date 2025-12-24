Lo Zecchino d’Oro torna in tv per Natale | ospiti e anticipazioni

Due appuntamenti speciali per celebrare la magia del Natale in musica: il 24 e 25 dicembre torna su Rai1 Lo Zecchino d’Oro. L’evento sarà condotto da Cristina D’Avena con Topo Gigio e con la partecipazione dei due talent dello show, Mìmi e Nartico. Senza dimenticare, ovviamente, il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini. Lo Zecchino d’Oro, anticipazioni del 24 dicembre. Il pomeriggio della Vigilia è in scena su Rai1 la bellezza della musica: dalle 16.40 va in onda Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia. Spazio a tante canzoni della tradizione natalizia con i duetti di Cristina D’Avena e Topo Gigio, e di Mìmi e Nartico, e con i brani intonati dal Piccolo Coro, come Il Natale di Francesco e Adeste Fideles. 🔗 Leggi su Dilei.it

