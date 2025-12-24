Il cassetto sotto il forno è spesso sottoutilizzato o impiegato in modo errato. In realtà, questa componente è pensata per funzioni specifiche come riscaldare alimenti, favorire la lievitazione o cucinare lentamente. Conoscere il suo uso corretto permette di sfruttarne al meglio le potenzialità, migliorando la preparazione dei piatti e ottimizzando le operazioni in cucina. Ecco come utilizzare correttamente questo spazio per ottenere risultati migliori.

Molti lo usano per conservare teglie, ma quel cassetto ha una funzione precisa: scaldavivande, lievitazione, slow cooking e non solo. A tutti sarà capitato di avere un forno con un cassetto in basso e di usarlo semplicemente per riporre pentole, teglie o attrezzi da cucina. Ma quel piccolo spazio, spesso sottovalutato, ha in realtà una funzione tecnica ben precisa: non è pensato come contenitore casuale, bensì come parte integrante del funzionamento del forno stesso. In particolare, in molti modelli, è progettato per essere utilizzato come scaldavivande, sfruttando il calore residuo della cottura per mantenere caldi i piatti già pronti. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Lo hai sempre usato male: ecco a cosa serve davvero il cassetto sotto il forno

