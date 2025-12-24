L’Italia non ha risposto | naufragio al largo della Libia 116 morti un solo superstite

Centosedici persone hanno perso la vita in un naufragio avvenuto pochi giorni fa al largo della Libia. Della tragedia, confermata oggi dalle organizzazioni umanitarie Sea Watch e Alarm Phone, si è salvata una sola persona: un uomo recuperato da pescatori tunisini mentre era aggrappato alla chiglia rovesciata della barca. L’imbarcazione era partita la sera del 18 dicembre da Zuwara, una città costiera libica, con a bordo 117 migranti diretti in Europa. Il viaggio si è trasformato in tragedia appena poche ore dopo la partenza, quando le condizioni del mare sono peggiorate drasticamente. Il vento ha raggiunto i 40 chilometri orari e le onde hanno travolto l’imbarcazione di legno, inadeguata per affrontare anche maltempo moderato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

