L’Italia al lavoro per gli EHF EURO 2026 | 20 azzurri in collegiale a Trieste dal 2 gennaio
Comincia il 2 gennaio da Trieste il viaggio dell’Italia verso gli EHF EURO 2026. La Nazionale azzurra, che torna nella fase finale della rassegna continentale a quasi trent’anni dall’ultima occasione, si ritroverà nella città alabardata per il lungo periodo di preparazione che la condurrà in Svezia, a Kristianstad, sede delle sfide del Gruppo F. Il debutto nella competizione è previsto il 16 gennaio contro l’Islanda (ore 18:00). Il Direttore Tecnico Bob Hanning ha convocato 20 atleti per il training camp di Trieste, che culminerà con il Trofeo Friuli-Venezia Giulia del successivo 6 gennaio (ore 18:00), amichevole contro la Romania. 🔗 Leggi su Oasport.it
