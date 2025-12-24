Lino Banfi sul delitto di Garlasco | le sue parole riaccendono il dibattito sul caso Poggi

L’intervento di Lino Banfi sul delitto di Garlasco ha riacceso il dibattito su uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia. Ospite del podcast Sette vite, condotto da Hoara Borselli, l’attore ha espresso una valutazione personale sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, caso concluso giudiziariamente con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Banfi ha precisato che le sue considerazioni non hanno valore giuridico e non intendono mettere in discussione le sentenze, ma rappresentano una riflessione di tipo umano e psicologico. Leggi anche: Garlasco, poco fa l’annuncio dell’avvocato di Sempio (VIDEO) “Violenza incompatibile con un uomo”: cosa ha detto Banfi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

