Lino Banfi sul delitto di Garlasco | le sue parole riaccendono il dibattito sul caso Poggi
L’intervento di Lino Banfi sul delitto di Garlasco ha riacceso il dibattito su uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia. Ospite del podcast Sette vite, condotto da Hoara Borselli, l’attore ha espresso una valutazione personale sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, caso concluso giudiziariamente con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Banfi ha precisato che le sue considerazioni non hanno valore giuridico e non intendono mettere in discussione le sentenze, ma rappresentano una riflessione di tipo umano e psicologico. Leggi anche: Garlasco, poco fa l’annuncio dell’avvocato di Sempio (VIDEO) “Violenza incompatibile con un uomo”: cosa ha detto Banfi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: "Una donna..."
Leggi anche: Garlasco, le parole di Vittorio Feltri riaccendono il caso: “Un fallimento della giustizia”
Garlasco, Lino Banfi e l'omicidio: Per me è stata una donna; Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata un'altra donna per odio; Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna”; Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna”.
Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata "un'altra donna per odio" - Al podcast "Sette Vite", Lino Banfi ha confessato di ritenere che sia stata una donna a colpire a morte con qualche oggetto Chiara Poggi ... virgilio.it
Garlasco, Lino Banfi e l'omicidio: "Per me è stata una donna" - Lino Banfi, al podcast di Hoara Borselli 'Sette vite', esprime il proprio parere sull'indagine relativa all'omicidio ... msn.com
Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Sulla scena vi sono più persone, omicidio commesso in 16 minuti…” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: ecco che cosa ha detto in diretta tv ... ilsussidiario.net
Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025
Lino Banfi choc su Garlasco: "L'assassino Io so chi è stato" - facebook.com facebook
Lino #Banfi così su #Spalletti Le sue parole x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.