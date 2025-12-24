L’India lancia nello spazio il razzo più pesante della sua storia Modi | Equipaggio sulla Luna entro il 2040
L’ Isro, l’agenzia spaziale indiana, ha mandato in orbita il razzo più pesante mai lanciato nella storia dal suolo del Paese. Lo ha fatto sapere in un comunicato la stessa agenzia. L’evento, salutato dal premier Narendra Modi come un “passaggio significativo nel viaggio dell’India dello spazio”, è consistito nel lancio dell’AstSpaceMobile, un satellite per sistemi di comunicazione costruito negli Usa, che si è staccato dal razzo indiano LVM3-M6 e si è regolarmente collocato nella sua orbita terrestre bassa. “L’operazione”, ha aggiunto ancora Modi “dimostra le nostre capacità di lancio di razzi pesanti e conferma il nostro ruolo crescente nel mercato commerciale globale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
