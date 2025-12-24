L' immutabile menu di Natale servito agli ospiti Elisabetta II Alternativa? Fermarsi da McDonald' s sulla strada di casa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Natale, Elisabetta II seguiva un menu immutabile per gli ospiti, riflesso di tradizione e rituale. Tuttavia, per alcuni, l’alternativa poteva essere una semplice sosta da McDonald's sulla strada di casa. Un dettaglio che mostra come anche le occasioni più formali possano accogliere scelte più informali, senza alterare il rispetto per le consuetudini o il comfort degli ospiti.

Le rituel était immuable, mais pas forcément au goût de tous. Et visiblement, une halte au fast-food du coin n’était pas exclue. On n’imaginerait pas vraiment un burgerfrites pour conclure un Noël royal, pourtant l’option existait bel et bien. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

