L' immutabile menu di Natale servito agli ospiti Elisabetta II Alternativa? Fermarsi da McDonald' s sulla strada di casa
Durante il Natale, Elisabetta II seguiva un menu immutabile per gli ospiti, riflesso di tradizione e rituale. Tuttavia, per alcuni, l’alternativa poteva essere una semplice sosta da McDonald's sulla strada di casa. Un dettaglio che mostra come anche le occasioni più formali possano accogliere scelte più informali, senza alterare il rispetto per le consuetudini o il comfort degli ospiti.
Le rituel était immuable, mais pas forcément au goût de tous. Et visiblement, une halte au fast-food du coin n’était pas exclue. On n’imaginerait pas vraiment un burgerfrites pour conclure un Noël royal, pourtant l’option existait bel et bien. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Lo sgarbo di Natale della regina Elisabetta e l’addio di Harry e Meghan agli incarichi reali
Leggi anche: "Menu palestinese" servito ai bambini delle scuole elementari: l'ultima trovata del centrosinistra
MENU' DI NATALE ricette di Natale e GLI AUGURI a fine video
SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO: - dal lunedì al venerdì - dalle ore 12:30 alle ore 14:00 (prenotazioni entro le ore 11:30) Menu disponibile dalle ore 12:30. ORARI GASTRONOMIA GEA: - lunedì - dalle 12:30 alle 14:30 - dal martedì al venerdì - dalle - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.