Liguria un Natale con l’allerta meteo per neve | Mappa

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend e fino a Natale - Sabato a Genova nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza al progressivo diradamento nel pomeriggio. genovatoday.it

Previsioni meteo: in Liguria sarà un Natale con vento forte e neve nell’interno - Ecco quali sono le previsioni meteo in Liguria del Limet, Associazione ligure di meteorologia, per la giornata di oggi, 24 dicembre, e per i prossimi giorni. msn.com

Auguri di buon Natale dai Parchi della Liguria x.com

Auguri di un sereno Natale e un felice anno nuovo dalla Cisl Liguria CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.