Liguria un Natale con l’allerta meteo per neve | Mappa
Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali nel Ponente. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Natale con neve nel Piacentino | fino a 15 centimetri in alta collina 30 in montagna L’allerta meteo.
Meteo Genova e Liguria: le previsioni per Natale e Santo Stefano - Venerdì 26 dicembre, giornata di Santo Stefano, miglioramento a Genova, con cieli in prevalenza poco nuvolosi da mattino a sera. genovatoday.it
Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend e fino a Natale - Sabato a Genova nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza al progressivo diradamento nel pomeriggio. genovatoday.it
Previsioni meteo: in Liguria sarà un Natale con vento forte e neve nell’interno - Ecco quali sono le previsioni meteo in Liguria del Limet, Associazione ligure di meteorologia, per la giornata di oggi, 24 dicembre, e per i prossimi giorni. msn.com
