Lieve terremoto in Irpinia | magnitudo e localizzazione dell’evento sismico

Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è stato registrato nella tarda serata di martedì 23 dicembre 2025 in Irpinia, con epicentro localizzato 2 chilometri a sud-est di Nusco, in provincia di Avellino.Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

