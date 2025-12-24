Lidl-Trek definito il programma di primavera di Milan | la Parigi-Roubaix è il grande sogno del velocista azzurro
La Lidl-Trek, formazione che grazie all’ingaggio dello spagnolo Juan Ayuso punta a mettere in discussione il dominio del binomio Pogacar-Vingegaard nelle grandi corse a tappe, ha definito il programma della prima parte di annata di uno dei suoi uomini di punta, Jonathan Milan. Il sogno dello sprinter azzurro è quello di vivere la Parigi-Roubaix da protagonista. Il corridore italiano si dividerà fra brevi corse a tappe, dove andrà a caccia di successi parziali, e alcune delle più prestigiose Classiche di Primavera. Da lì, il friulano della Lidl-Trek farà rotta sul Giro d’Italia 2026, gara in cui tornerà dopo un anno di assenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
