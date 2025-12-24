L' identità non è una colpa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mia capanna del presepe vede strani personaggi prendere spazio laddove la tradizione vorrebbe Maria e Gesù: un paio di pastori sono russi, un paio di zampognari sono trans e quel che resta dell'invenzione di san Francesco è risucchiata dalla polemica e dagli insulti. Il Natale arriva ogni anno come un ospite scomodo. Non perché disturbi, ma perché ricorda. Ricorda che l'Occidente non è nato ieri. In questi giorni sentiamo parlare di islam solo come problema o solo come tabù. E ci domandiamo perché. Perché noi lo crediamo compatibile con il nostro quotidiano. E non immaginiamo che invece l'Italia, l'Europa e l'Occidente siano di fronte a una scelta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l identit224 non 232 una colpa

© Ilgiornale.it - L'identità non è una colpa

Leggi anche: Internet Festival 2025: identità digitale e identità umana allo specchio

Leggi anche: Stupra una studentessa, viene arrestato e aggredisce sessualmente una poliziotta. Poi l'ammissione del 29enne: «È colpa mia»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Matrimonio con un Narcisista non è Amore

Video Il Matrimonio con un Narcisista non è Amore

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.