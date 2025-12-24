Liceo Giulio Cesare indagine interna dopo la scoperta della lista stupri
Al liceo classico Giulio Cesare di Roma sarà avviata una indagine interna per individuare gli studenti coinvolti nell’occupazione avvenuta tra il 16 e il 19 dicembre, dopo la scoperta di una «lista stupri» nei bagni della scuola. La decisione è stata presa dal Collegio dei docenti dell’istituto di corso Trieste. L’istruttoria non riguarderà direttamente il contenuto della lista sessista e violenta, ma sarà finalizzata a ricostruire chi ha promosso e partecipato all’occupazione. Per farlo, la scuola analizzerà foto, video, dichiarazioni scritte di docenti, personale Ata e studenti, oltre a eventuali verbali delle autorità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
