Libri Atlante geopolitico 2025 della Treccani | 808 pagine per comprendere le nuove geometrie del potere globale
Il protrarsi dei conflitti in diverse aree del pianeta, le tensioni economiche, le lotte per il primato tecnologico e commerciale e la ridefinizione delle alleanze strategiche incidono profondamente sui rapporti di forza e sulle dinamiche di potere tra gli Stati. L’Atlante geopolitico 2025, appena pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani con la direzione scientifica dell’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, “offre una lettura aggiornata e rigorosa delle dinamiche geopolitiche, economiche e sociali che stanno mettendo in crisi gli assetti consolidati e ridisegnando gli equilibri internazionali” si spiega in una nota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Tornanza, ingiocabile, spaccanti, pro-Pal: le nuove parole Treccani 2025 tra cronaca, politica e costume
Leggi anche: Da “maranza”, a “pro Pal”, “sumud” e “occhi spaccanti”: tutte le nuove parole entrate nel dizionario Treccani 2025
Il panorama globale in trasformazione nell'Atlante geopolitico Treccani 2025 - Il protrarsi dei conflitti in diverse aree del pianeta, le tensioni economiche, le lotte per il primato tecnologico e commerciale e la ridefinizione delle alleanze strategiche incidono profondamente s ... ansa.it
Atlante Treccani 2025: un focus sul panorama geopolitico globale - Atlante Treccani 2025: un'analisi aggiornata delle tensioni internazionali e degli scenari geopolitici mondiali. it.blastingnews.com
Libri: Esce Atlante geopolitico del Mediterraneo - Esce l'Atlante geopolitico del Mediterraneo, a cura di Francesco Anghelone e Andrea Ungari (Datanews, pp. ansa.it
...Bestiario è uno di quei libri che sembrano semplici solo in apparenza. Sotto la forma leggera e affabile di brevi testi dedicati ad animali reali o immaginari, Buzzati costruisce un piccolo atlante morale, ironico e malinconico, dove ogni creatura diventa specchi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.