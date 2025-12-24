Libri Atlante geopolitico 2025 della Treccani | 808 pagine per comprendere le nuove geometrie del potere globale

Il protrarsi dei conflitti in diverse aree del pianeta, le tensioni economiche, le lotte per il primato tecnologico e commerciale e la ridefinizione delle alleanze strategiche incidono profondamente sui rapporti di forza e sulle dinamiche di potere tra gli Stati. L’Atlante geopolitico 2025, appena pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani con la direzione scientifica dell’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, “offre una lettura aggiornata e rigorosa delle dinamiche geopolitiche, economiche e sociali che stanno mettendo in crisi gli assetti consolidati e ridisegnando gli equilibri internazionali” si spiega in una nota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

