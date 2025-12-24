Libia la strage di Natale | 116 migranti morti Ong e Bonelli | Frontiere aperte
Un altro naufragio ha provocato la morte di 116 persone. Lo ha reso noto su X l'ong tedesca SeaWatch, fondata nel 2014 e attiva nel soccorso marittimo nel Mar Mediterraneo per salvare migranti e rifugiati. "116 persone sono morte in un altro naufragio nel 2025. L'unica persona sopravvissuta è stata salvata da un pescatore tunisino", si legge nel post, "Erano partite giovedì scorso, noi le stavamo cercando con Seabird. Oggi Alarm Phone ha confermato il naufragio". Alarm Phone mette a disposizione un numero di telefono al quale migranti e navi delle ong che li soccorrono possono rivolgersi per segnalare una situazione di emergenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
