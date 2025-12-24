Toh chi si risente. Divock Origi, belga di Ostenda, 30 anni, è tornato alla ribalta della cronaca milanista con una notizia che ha il sapore di una liberazione per il club rossonero. Finalmente, dopo tre anni e mezzo vissuti incassando uno stipendio principesco (4 milioni lordi a stagione) e un rendimento da zero in condotta (appena 27 presenze complessive, 2 gol contro Sassuolo e Monza) più un prestito al Nottingham Forest dall'esito insoddisfacente (fu rispedito al mittente), ha sottoscritto la rescissione del contratto. Per un anno e passa, avendo rifiutato la retrocessione in Milan futuro (al contrario di Ballò Tourè), ha vissuto da separato a Firenze e dintorni, allenandosi con un preparatore personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Liberazione" rossonera: il Milan manda via Origi, re Mida dell'assenteismo

