L’hanno arrestato! Italia la notizia sconvolgente

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni di irreperibilità, una caccia silenziosa e un nome che figurava tra i latitanti più pericolosi d’Italia. La svolta è arrivata nelle scorse ore, quando un’operazione mirata dei carabinieri ha posto fine alla fuga di un uomo ritenuto vicino alla criminalità organizzata campana. Un arresto che riporta al centro dell’attenzione le dinamiche della latitanza nei territori storicamente controllati dai clan e il lavoro investigativo portato avanti senza interruzioni. Leggi anche: Bomba nella notte! Il posto dell’esplosione é sconvolgente Arrestato dopo tre anni di latitanza: chi è Ciro Andolfi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

l8217hanno arrestato italia la notizia sconvolgente

© Tvzap.it - L’hanno arrestato! Italia, la notizia sconvolgente

Leggi anche: “Hanno arrestato il figlio”. Choc nello spettacolo, la notizia sconvolge i famosi

Leggi anche: “È morto, terribile”. Antonella Clerici apre la puntata con una notizia sconvolgente (VIDEO)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.