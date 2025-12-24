Tre anni di irreperibilità, una caccia silenziosa e un nome che figurava tra i latitanti più pericolosi d’Italia. La svolta è arrivata nelle scorse ore, quando un’operazione mirata dei carabinieri ha posto fine alla fuga di un uomo ritenuto vicino alla criminalità organizzata campana. Un arresto che riporta al centro dell’attenzione le dinamiche della latitanza nei territori storicamente controllati dai clan e il lavoro investigativo portato avanti senza interruzioni. Leggi anche: Bomba nella notte! Il posto dell’esplosione é sconvolgente Arrestato dopo tre anni di latitanza: chi è Ciro Andolfi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - L’hanno arrestato! Italia, la notizia sconvolgente

Leggi anche: “Hanno arrestato il figlio”. Choc nello spettacolo, la notizia sconvolge i famosi

Leggi anche: “È morto, terribile”. Antonella Clerici apre la puntata con una notizia sconvolgente (VIDEO)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Italia Due. . CRONACA. ARRESTATO A POTENZA PER STALKING E DROGA - facebook.com facebook

Trova le differenze. Al Buti, braccio destro di #Almasri, è stato arrestato in Germania a luglio e due giorni fa è stato consegnato alla #CortePenaleInternazionale. In Italia Almasri è stato arrestato ma poi subito riaccompagnato in Libia con un volo di stato e tante x.com