L’ex scuola Curtatone Sì alle indagini geologiche per darle un nuovo futuro

L’ex scuola Curtatone e Montanara si prepara a un percorso di recupero attraverso indagini geologiche mirate. Con l’affidamento delle attività di sondaggi, si avvia la fase preliminare di un intervento volto a valorizzare e riqualificare l’edificio, garantendo un approccio accurato e pianificato per il suo futuro utilizzo.

di Luca BONGIANNI Con l’affidamento della prestazione per l’esecuzione di sondaggi a supporto dell’intervento di ristrutturazione, inizia l’iter per il recupero della ex scuola Curtatone e Montanara. Rimasta chiusa dall’estate 2021, quando venne dichiarata l’inagibilità sismica, l’edificio storico che si affaccia su piazza Garibaldi, o piazza dei pini che dir si voglia, non è più stato riaperto e i cancelli sono rimasti chiusi a studenti e a chiunque altro. In quel momento la priorità venne data alla gestione dell’emergenza, cercando di capire dove spostare gli oltre 600 studenti di elementari e medie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ex scuola Curtatone. Sì alle indagini geologiche per darle un nuovo futuro Leggi anche: Scuola, Valditara: “La stiamo rivoluzionando, per rispondere alle sfide del futuro” Leggi anche: Scuola e impresa insieme, Valditara: “Così diamo futuro e lavoro alle nuove generazioni” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scuola Curtatone, il piano. Stanziati i primi soldi per progettare il suo futuro - La maggioranza contro la minoranza: "Perché hanno votato contro? lanazione.it Curtatone, la scuola crea una task force - Il giorno dopo il terremoto per la chiusura convocato il consiglio d’istituto con l’assessore Mori. lanazione.it Un pomeriggio di colori, creatività e auguri di Natale Il 16 dicembre 2023, presso la Sala consiliare del Comune di Curtatone, si è svolta una mostra di disegni realizzati dai bambini iscritti ai servizi di post scuola delle scuole dell’infanzia di San Silvestro, L - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.