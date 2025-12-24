L’ex allenatore di Alcaraz strizza l’occhio a Sinner
A distanza di pochi giorni dalla rottura tra Carlos Alcaraz e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero, dalla Spagna arrivano clamorose indiscrezioni. Durante una lunga intervista al quotidiano Marca, l’ex tennista ha raccontato i motivi della frattura maturata con il numero 2 del mondo. E ha anche strizzato l’occhio a Jannik Sinner. Ma tutto è partito dai motivi dell’addio: «Quando finisce un anno bisogna rivedere alcuni aspetti contrattuali. C’erano alcune cose su cui non eravamo d’accordo. Questioni su cui eravamo entrambi in disaccordo. Forse si sarebbero potute risolvere se ci fossimo seduti a parlare, ma alla fine non l’abbiamo fatto». 🔗 Leggi su Lettera43.it
