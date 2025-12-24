A distanza di pochi giorni dalla rottura tra Carlos Alcaraz e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero, dalla Spagna arrivano clamorose indiscrezioni. Durante una lunga intervista al quotidiano Marca, l’ex tennista ha raccontato i motivi della frattura maturata con il numero 2 del mondo. E ha anche strizzato l’occhio a Jannik Sinner. Ma tutto è partito dai motivi dell’addio: «Quando finisce un anno bisogna rivedere alcuni aspetti contrattuali. C’erano alcune cose su cui non eravamo d’accordo. Questioni su cui eravamo entrambi in disaccordo. Forse si sarebbero potute risolvere se ci fossimo seduti a parlare, ma alla fine non l’abbiamo fatto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ex allenatore di Alcaraz strizza l’occhio a Sinner

Leggi anche: Apple Watch strizza l’occhio al satellite

Leggi anche: AEW: Rush strizza l’occhio a nuovi membri per LFI

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'ex allenatore di Alcaraz allo scoperto #SportMediaset - facebook.com facebook

Chi sarà il prossimo allenatore di Carlos Alcaraz Cinque ipotesi dalla Spagna - x.com