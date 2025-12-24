Lettera semiseria di un tifoso dell’Inter a Babbo Natale
Caro Babbo Natale, dove eravamo rimasti? Non fare il finto tonto, lo sai benissimo. Ci siamo lasciati 365 giorni fa con un carico di belle speranze: continuare a vincere in Italia, provare a fare qualcosa di importante in terra europea. Un anno fa l’Inter festeggiava il Natale con una morbida L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Lettera degli abitanti della Val di Zena: "Caro Babbo Natale, asfaltaci le strade"
Leggi anche: Enrico Galiano, la lettera a Babbo Natale: «le 5 cose da portare via dalla scuola»
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Il #23dicembre 1783 nasceva (e moriva nel 1851) #GiovanniBerchet. Personaggio del Romanticismo italiano (la Lettera semiseria di Grisostomo ne è il manifesto), collaborò al Conciliatore. Poesia popolare la sua, pur in contrasto con la tendenza aulica della x.com
FOCUS ON VOCABULARY, TRADITIONS AND ART "Hanging the mistletoe", letteralmente "Appendendo il vischio", del pittore pre-raffaellita inglese Dante Gabriel Rossetti (pronuncia del cognome ROSETI, con la S sibilante) è un dipinto molto potente e se - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.