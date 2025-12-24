Ci sono trailer che mostrano un gioco e basta. E poi ci sono trailer che fanno qualcosa di più: ricostruiscono un tempo, un’atmosfera, un modo di stare al mondo. È il caso di Lenin Street Geek Shop, il cui trailer è uscito quest’oggi (e che vi riportiamo in coda). Il trailer mostra come il gioco rappresenti un tuffo nella nostalgia (lo dice già nel titolo che ti riporta nel 2007), sotto molteplici punti di vista. Sono nostalgici i poster, è nostalgico Windows XP che appare nel computer presente nello scenario del videogioco, sono nostalgici alcuni prodotti in vendita. È una nostalgia concreta, fatta di oggetti e di abitudini, non di filtri Instagram applicati a posteriori. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Lenin Street Geek Shop: quando un videogioco ti riporta nel 2007

