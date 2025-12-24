Leicester-Watford venerdì 26 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Leicester 31 punti nella classifica della serie cadetta inglese, e Watford, a quota 32, si sfidano con l’obbiettivo di rilanciare le loro chance di conquistare un posto in zona playoff, il cui limite inferiore al momento è segnato dai 35 punti del Milwall. Le Foxes restano sul pesante 4-1 contro il QPR a Loftus Road . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

