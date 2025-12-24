Legnano città solidale Collette doni buoni spesa Quanti aiuti sotto l’albero

A Legnano, il Natale si fa solidale grazie all'impegno degli studenti dell'istituto superiore Bernocchi. Collette, doni e buoni spesa sono le iniziative che portano aiuto e speranza alle persone in difficoltà, dimostrando come la comunità possa unire le proprie energie per sostenere chi ha bisogno. Quante forme di solidarietà si possono condividere sotto l’albero, in un gesto semplice ma significativo.

Il Natale di solidarietà legnanese ha il volto giovane degli studenti dell’istituto superiore Bernocchi. La scuola ha donato 200 chilogrammi di alimenti e generi di prima necessità alla Caritas di San Domenico. Un gesto che si ripete ormai da tempo verso le persone più fragili che vivono nella stessa città. L’iniziativa “ Dona un sorriso ” ha visto protagonisti ragazze e ragazzi delle classi 2^Z, 3^Z e 3^V dell’indirizzo Produzioni tessili e sartoriali, 2^Q e 3^R dell’indirizzo Riparatore veicoli a motore e 4^P e 5^N dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. Gli studenti si sono occupati in prima persona della raccolta, dalla progettazione del volantino alla promozione della colletta fino alle operazioni di imballaggio e trasporto di quanto è stato donato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

