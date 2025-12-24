Lega | Fa bene Usa a decidere chi entra

16.00 "A differenza dell'Europa, incapace di difendere se stessa e i propri cittadini, gli Stati Uniti decidono di mettere le regole stabilendo chi far entrare e chi no". E' la reazione della Lega dopo il visto negato dagli Usa all'ex commissario Ue,Breton,e a 4 funzionari che hanno lavorato al Digital Service Act. "Siamo orgogliosi di essere l'unico partito ad aver votato contro il Digital Sercices Act voluto da un pugno di burocrati di Bruxelles. E che è l'anticamera della censura, una vera e propria legge-bavaglio europea". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

