Lega | per Avellino e l’Irpinia è tempo di cambiamento

Massimo Picone: “Lavoro, sviluppo e politiche sociali devono diventare il fulcro della politica locale, per dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni dei cittadini e migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. E’ la sfida che la Lega è chiamata a lanciare per il 2026 ad Avellino e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Lega, Iaverone e Picone: "Cambiamento e partecipazione per la rinascita di Irpinia e Campania"

Leggi anche: Lega, Irpinia in Prima Linea: “Protagonisti del Cambiamento Regionale”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Con le militanti ed i militanti della Lega di Avellino per un breve scambio di auguri di Natale. Qualche giorno di riposo e ripartiamo più convinti di prima, consapevoli degli errori commessi (a cominciare dal sottoscritto) e forti dei 5.300 irpini che hanno deciso di - facebook.com facebook