L’effetto Trump sul mercato europeo dei farmaci | prezzi più alti?

L’effetto delle politiche di Donald Trump sul mercato europeo dei farmaci è un tema di attualità. Con la recente chiusura della legge di Bilancio e il rifinanziamento di alcuni programmi, si apre un dibattito sulle possibili ripercussioni sui prezzi dei farmaci in Europa. Analizzare questi sviluppi permette di comprendere meglio i cambiamenti in atto nel settore sanitario e le implicazioni per cittadini e operatori del settore.

Trump ha dichiarato guerra alle regole digitali dell'Unione europea. Per resistere, è ora che la fortezza di leggi evolva - La partita tra Ue e Usa si gioca anche sul muro di regolamenti con cui Bruxelles vuole dominare le big tech. wired.it

Trump fa una sorpresa natalizia a Danimarca e Groenlandia. Scopri di più, ascolta l'ultima puntata di Effetto mondo cliccando sul link: https://tinyurl.com/bdzfy6k5 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.