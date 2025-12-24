L’eccellenza dei profumi Culti Milano passa a Emosia Group

La storica e iconica azienda di profumeria per la casa Culti Milano entra a far parte di Emosia Group. Si tratta di uno dei principali player francesi nel mercato delle fragranze per la casa. L’azienda ha sottoscritto un accordo con KME Group: ha un vincolo con Berger International, holding di Emosia Group. L’accordo prevede la cessione del 77,17% del capitale della società quotata su Euronext Growth Milan, per un controvalore complessivo di 45,8 milioni di euro. Emosia Group acquisisce Culti Milano: storico cambiamento per l’azienda di profumi. Grazie a questa operazione l’azienda guadagnerà 19,16 euro per azione, riconoscendo un premio del 42,5% rispetto al prezzo ufficiale registrato il 18 dicembre 2025, ultimo giorno di Borsa aperta prima della firma del contratto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

