Lecce idea Cabral per la fascia | sfida aperta al Benfica
Il Lecce guarda al mercato invernale con l’idea di rinforzare la fascia destra e, come spesso accade, lo fa scandagliando campionati meno battuti. L’ultimo profilo finito sul tavolo della dirigenza è quello di Sidny Cabral, terzino classe 2002 nato in Olanda ma nazionale di Capo Verde, attualmente in forza all’ Estrela Amadora. Un nome che si inserisce perfettamente nel solco tracciato da Pantaleo Corvino: giovani già pronti, margini di crescita evidenti e costi ancora sostenibili. Numeri che attirano attenzione. Cabral non è passato inosservato in Portogallo. In questa stagione ha messo insieme cinque gol e tre assist in quindici presenze di campionato, numeri tutt’altro che comuni per un terzino. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Sorteggio Mondiali 2026: Italia in Quarta Fascia, Sfida Aperta per gli Azzurri
Leggi anche: Belghali Juventus, spunta questa nuova idea come possibile rinforzo per la fascia destra: scout bianconeri già in azione al Bentegodi! I dettagli
Calciomercato Lecce, spunta il nome di Cabral: acquisto possibile? - Secondo TMW, i giallorossi starebbero guardando nuovamente in casa dell'Estrela Amadora per rafforzare il pacchetto di esterni ... pianetalecce.it
La Salernitana si ferma al palo, vince il Lecce ma Cabral è scatenato - 0 con la rete in avvio di Krstovic di testa e il raddoppio di Strefezza su calcio di rigore nei minuti di recupero (penalty concesso ... ilmattino.it
Calcio Lecce, idea Venuti - L’ultimo nome su cui sono state poste le attenzioni dell’area tecnica giallorossa è quello di Lorenzo Venuti. lagazzettadelmezzogiorno.it
La vivacità dei colori denota l’eleganza dell’artigianato Direttamente dalla Spagna, i nostri fermacarte. Un’idea regalo semplice e raffinata realizzata a mano #fermacarte #lamatitacartolerialecce #lamatita #spagna #artigianato #artigiani #fromspain #ideera - facebook.com facebook
L’U.S. Lecce al fianco delle associazioni “Astrea” e “Casa di Noemi” in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per mantenere vivo il ricordo di donne uccise per mano di chi avrebbe dovuto solo amarle. Il calci x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.