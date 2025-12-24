Lecce idea Cabral per la fascia | sfida aperta al Benfica

Il Lecce guarda al mercato invernale con l’idea di rinforzare la fascia destra e, come spesso accade, lo fa scandagliando campionati meno battuti. L’ultimo profilo finito sul tavolo della dirigenza è quello di Sidny Cabral, terzino classe 2002 nato in Olanda ma nazionale di Capo Verde, attualmente in forza all’ Estrela Amadora. Un nome che si inserisce perfettamente nel solco tracciato da Pantaleo Corvino: giovani già pronti, margini di crescita evidenti e costi ancora sostenibili. Numeri che attirano attenzione. Cabral non è passato inosservato in Portogallo. In questa stagione ha messo insieme cinque gol e tre assist in quindici presenze di campionato, numeri tutt’altro che comuni per un terzino. 🔗 Leggi su Como1907news.com

