Le vostre chat di WhatsApp potrebbero riempirsi presto di intelligenze artificiali

24 dic 2025

L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha accusato Meta AI di abuso di posizione dominante. Il problema riguarderebbe l'esclusione da WhatsApp di altri chatbot concorrenti di Meta AI. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

vostre chat whatsapp potrebberoLe vostre chat di WhatsApp potrebbero riempirsi presto di intelligenze artificiali - Per la stessa violazione, pochi giorni fa l'AGCM ha emesso contro Apple una multa da oltre 98 milioni di euro. fanpage.it

WhatsApp, la nuova funzione protegge le vostre chat (anche dall'IA) - La privacy delle conversazioni digitali rappresenta una sfida sempre più complessa nell'era moderna delle comunicazioni istantanee. tomshw.it

WhatsApp potrebbe memorizzare le vostre chat tramite l'IA: serve per dare risposte migliori, secondo Meta - Meta AI potrebbe presto memorizzare importanti informazioni personali dalle vostre chat con l'IA su WhatsApp, offrendo un'esperienza più personalizzata ma aumentando anche i rischi per la privacy. multiplayer.it

