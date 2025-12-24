Un regalo di Natale destinato a sorprendere il proprio partner viene sottratto da un malintenzionato che si introduce nell’androne di un palazzo. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, il pacco viene rinvenuto nel giro di poche ore. Un episodio che evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare i furti e garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività.

Doveva essere il regalo da far trovare sotto l’albero di Natale al suo fidanzato. Un malintenzionato, però, ruba il pacco dopo essersi intrufolato nell’androne del palazzo. Ma nel giro di poche ore i carabinieri lo trovano e lo restituiscono alla giovane vittima, che nemmeno ci sperava più. Sembra una storia tratta da un film natalizio, ma è quanto accaduto davvero nel tardo pomeriggio di lunedì. Erano circa le 17.30 quando un corriere ha consegnato a casa della giovane, in corso Umberto I, un pacco: conteneva un maglione, il regalo che aveva comprato per il suo ragazzo. La civitanovese in quel momento stava uscendo di casa per portare a spasso il cane, insieme con la mamma e una amica, e aveva lasciato il pacco nel sottoscala condominiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le rubano il regalo di Natale. I carabinieri lo trovano in poche ore

Leggi anche: Rubano un’auto ma dimenticano di disattivare il GPS e i Carabinieri li trovano: arrestato minorenne

Leggi anche: Un regalo per il canile di Rubano: quest’anno il Natale abbraccia la solidarietà

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le rubano il regalo di Natale. I carabinieri lo trovano in poche ore; Rubano una bici, era il regalo di Natale per un ragazzino. I vicini si mobilitano e la ricomprano; I ladri saccheggiano i regali di Natale. Rubato anche il salvadanaio dei figli; Furto in chiesa a pochi giorni da Natale: i ladri rubano le ceste regalo destinate ai bisognosi.

"Vendo libri e disegni per fare un regalo alla mia sorellina": i carabinieri trovano e aiutano bambino scomparso - A 11 anni si era allontanato dalla sua casa di Mugnano (Napoli) e il padre aveva fatto denuncia in caserma. today.it