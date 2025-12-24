Le risse durante la movida Sindacati di polizia tuonano | Si potenzino gli organici

I recenti episodi di violenza durante la movida nel centro storico di Reggio, culminati in risse con sedie e tavoli, evidenziano un problema di sicurezza crescente. I sindacati di polizia Siulp, Sap, Coisp e Silp-Cgil chiedono congiuntamente un potenziamento degli organici per garantire maggiore tutela ai cittadini e agli esercenti, rispondendo alla preoccupante escalation di comportamenti violenti e al degrado ormai inaccettabile.

"Chiediamo un potenziamento degli organici". I sindacati di polizia Siulp, Sap, Coisp e Silp-Cgil alzano la voce e sollecitano in maniera congiunta interventi urgenti alla luce dei recenti episodi di violenza nel centro storico di Reggio, culminati nella rissa con lanci di sedie e tavoli in piazza XXIV Maggio che "confermano un degrado ormai inaccettabile che alimenta l' insicurezza tra cittadini ed esercenti ogni fine settimana", chiosano le sigle. Il riferimento è alla maxi rissa raccontata dal Carlino – scoppiata nella 'piazzetta della legna' adiacente a piazza Fontanesi durante la movida di sabato scorso – che ha coinvolto circa una quindicina di giovani di origine nordafricana.

