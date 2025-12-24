Le passerelle della stagione fredda evidenziano come abbinare al meglio gli stivali sopra il ginocchio, una delle tendenze più in voga per l'autunno-inverno 2025/26. Gli stivali cuissard, eleganti e versatili, si confermano un elemento chiave del guardaroba invernale, offrendo molteplici possibilità di stile e comfort. Analizziamo alcune idee pratiche e consigli utili per integrarli con semplicità nel proprio look quotidiano.

Che gli stivali cuissard siano una delle tendenze più forti della stagione fredda è ormai appurato. Queste calzature sensuali e d’impatto sono state infatti protagoniste assolute sulle passerelle dell’autunno inverno 202526. Ed è proprio con l’abbassarsi repentino delle temperature che arriva il momento perfetto per indossarli, visto che proteggono le gambe anche più dei classici stivali alti al ginocchio. Ma quando si tratta di metterli e abbinarli, spesso, sorgono mille dubbi su quale sia il modo migliore. In realtà sono molto più semplici da accostare ad altri capi di quanto si pensi. Dalle sfilate più prestigiose arrivano un sacco di spunti e suggerimenti per farlo al meglio e secondo tendenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le passerelle della stagione fredda ci dicono come abbinare al meglio gli stivali sopra il ginocchio

