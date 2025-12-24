Le nozze d’argento di Sammauroindustria

Sammauroindustria celebra i propri 25 anni di attività, un traguardo che testimonia l’impegno nel promuovere le tradizioni di San Mauro Pascoli. Fondata nel 2000, l’associazione pubblico-privato si dedica alla valorizzazione della cultura della scarpa e del patrimonio letterario di Giovanni Pascoli, elementi distintivi del territorio. Un anniversario che riflette l’importanza di mantenere vive le radici e le eccellenze locali nel tempo.

Nozze d’argento per Sammauroindustria, l’associazione pubblico-privato nata nel 2000 con l’obiettivo di valorizzare i due elementi identitari di San Mauro Pascoli: la cultura della scarpa e il suo poeta Giovanni Pascoli. Attualmente ne fanno parte importanti aziende di San Mauro Pascoli (Pollini, RR Holding, Sergio Rossi, CBR Tacstile), la scuola del Cercal e il Comune di San Mauro Pascoli. Quattro le principali iniziative dell’associazione: il Processo del 10 agosto evento simbolo dell’estate in Riviera; il concorso internazionale per giovani stilisti ‘ Un Talento per la Scarpa ’; il premio Pascoli di poesia che ha registrato l’adesione dei massimi esponenti della letteratura italiana ed estera; Il Giardino della Poesia promosso dal Comune di San Mauro Pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

