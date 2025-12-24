Le mostre aperte a Natale e Santo Stefano a Bologna | ecco le 5 da non perdere
Bologna, 24 dicembre 2025 – Aperture speciali, collezioni permanenti, mostre temporanee, visite guidate, mediazioni culturali e le attività laboratoriali con le giornate d’arte dedicate a bambine e bambini durante le vacanze scolastiche. Il periodo natalizio non chiude per feste in città, ma regala ai cittadini l’occasione di cibarsi d’arte con più tempo e attenzione. Anche in famiglia. Tra le tante mostre ne abbiamo scelte alcune in particolare, perché la varietà è tanta, essendoci 11 sedi civiche con orari ampliati (tutti i musei saranno aperti dalle 10 alle 14 nelle giornate del 24 e 31 dicembre, e dalle 10 alle 19 nelle giornate di venerdì 26 dicembre e martedì 6 gennaio 2026)- Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d'Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo internazionale biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento - e altre come ad esempio l’esposizione fotografica “Occhi sulla storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
