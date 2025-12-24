Le ’grandi’ osservano con notevole interesse gli elementi biancorossi

È un negozio sempre più affollato quello della Vis in questo periodo. Squadre di serie A e serie B sono infatti già state attratte da diversi pezzi in vetrina e vogliono ora formalizzare gli acquisti. La Vis proverà a tenere a tutti fino al termine della stagione, optando per prestiti secchi che consentirebbero a Stellone di non perdere a campionato in corso nessun pezzo pregiato. Mariani, Ceccacci e Stabile i tre nomi in uscita. Per il primo è pronto a chiudere il Venezia, avvantaggiato sulla concorrenza anche dagli ottimi rapporti di mercato che ormai da anni nutre con la Vis. Il Como, che ha comunque manifestato un forte interesse nei suoi confronti, resta sullo sfondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

