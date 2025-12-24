I nonni sono una risorsa preziosa, sono un legame affettivo ineguagliabile, sono maestri di vita e scrigni di preziose storie. E anche quando non ci sono più rimangono nei ricordi di chi li ha conosciuti. Spesso nella memoria riecheggia un modo di dire, un proverbio, una certa frase che voleva ripetere il nonno o una raccomandazione che faceva la nonna. Talvolta sono locuzioni uniche, peculiari ed esclusive. Ma numerosissime sono altresì le espressioni tipiche dei cari vecchi che sono trasversali e che accomunano tantissimi nipoti che da nord a sud prima o poi nella loro vita le hanno ascoltate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le frasi che ogni nipote ha sentito almeno una volta

Leggi anche: Il dolce rituale del nonno diventa virale: “Ogni volta accoglie la nipote con una coreografia di giocattoli”

Leggi anche: Prima di morire Eleonora Giorgi ha preparato 15 sorprese per il nipote: una per ogni Natale fino a 18 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Frasi di Buon Natale 2025: auguri per nonni, nipoti, figli e genitori; Te ne sei andato così…. Rocco Hunt, terribile lutto. Dolore enorme.

100 frasi di auguri per augurare un Buon Natale - Il Natale è molto più di una semplice festività: è un tempo carico di significato, fatto di attese, ricordi e affetti. quotidianpost.it

Le Ciel Pour Témoin - Téléfilm Français Complet - Drame - Véronique JANNOT , Jean YANNE - FP

sabato 20 dicembre Attendo Te vestendo ogni persona di grazia e di bellezza La Storia Spogliarsi e rivestirsi di carità don Mauro Frasi Clothest è una piattaforma e-commerce no profit nata a dicembre 2020: tutto ciò che viene venduto o donato finanzia i prog - facebook.com facebook