Le foto dell’anno
La guerra nella Striscia di Gaza, il conflitto tra Russia e Ucraina, i cicloni nel sudest asiatico, l’elezione del nuovo sindaco di New York: i migliori scatti del 2025 scelti dalle photo editor di Internazionale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Le foto dell'anno: il mondo nel 2025
Leggi anche: Isola, ex naufrago ha perso 43 chili in un solo anno: le foto dell’incredibile trasformazione
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Io e Mito Maverick le ultime foto dell'anno 2025
Si sta per concludere un altro anno di guerra. È diffusa da più parti la convinzione che il male prevalga sul bene. Nel nostro piccolo, non ci sembra che sia così. La presenza e l'impegno di Koinonia in Zambia e Kenya e di chi, anche quest'anno, ha rinnovato il - facebook.com facebook
Appena un anno dopo la guerra, gli abitanti di Varsavia, tra le onnipresenti rovine, cercavano di ripristinare almeno un minimo di normalità natalizia. Ecco le foto x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.