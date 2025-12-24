Le Figaro premia Meloni Sul Mercosur schiaffo a Macron

Questa volta è il Mercosur a stimolare una riflessione su Le Figaro, che mette a confronto Italia e Francia. Lo fa con riferimento al rinvio della firma dell’accordo di libero scambio con il Sudamerica provocato dai capi dei governi italiano e ungherese. “Grazie Meloni, che schiaffo in faccia per Macron”, scrive il quotidiano d’oltralpe, mettendo l’accento anche su un passaggio interno. “Un po’ di pace in Francia: in un momento in cui abbondano problemi e fasi di stallo, vale bene un’alleanza temporanea con leader di cui solitamente critica i riflessi nazionalisti. E alleati con cui abbondano i disaccordi sono meglio che avere nessun’alleanza”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le Figaro premia Meloni. Sul Mercosur schiaffo a Macron Leggi anche: Le Figaro ringrazia Meloni sul Mercosur: schiaffo politico a Macron Leggi anche: Le Figaro elogia la premier italiana su Mercosur: “Grazie Meloni”, schiaffo politico a Macron Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le Figaro premia Meloni. Sul Mercosur schiaffo a Macron - Questa volta è il Mercosur a stimolare una riflessione su Le Figaro, che mette a confronto Italia e Francia. formiche.net

"Grazie Meloni, che schiaffo in faccia per Macron": le Figaro loda l'iniziativa del premier italiano - Il quotidiano francese parla dell'altissimo livello di tensione che si sta vivendo a Parigi in questi giorni Non è di certo un bel momento quello che sta vivendo in patria Emmanuel Macron, costantemen ... msn.com

Le Figaro ringrazia la Premier, “Meloni decisiva, Macron costretto a seguirla” - La stampa francese elogia Giorgia Meloni: secondo Le Figaro, la premier italiana ha evitato uno scontro con gli agricoltori europei e costretto Emmanuel Macron a seguire la sua linea. msn.com

Concorso NINI : Premio San Marino Innovation a Figaro Lab - AI Company. Figaro Lab si aggiudica il Premio San Marino Innovation nell’ambito del concorso Nuove Idee Nuove Imprese del valore di 3.000 €, che include un anno di certificazione gratuita nel re x.com

Concorso Nuove Idee Nuove Imprese: Premio San Marino Innovation a Figaro Lab. Figaro Lab si aggiudica il Premio San Marino Innovation nell’ambito del concorso Nuove Idee Nuove Imprese del valore di 3.000 €, che include un anno di certificazione gratui - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.