Le dimissioni di Mattia Missiroli | Smontato un pezzo dopo l’altro sono estraneo ai maltrattamenti

Le recenti dimissioni di Mattia Missiroli sono state accompagnate da accuse di maltrattamenti, cui l’ex amministratore ha risposto dichiarando di essere estraneo a tali comportamenti. In un momento di grande attenzione mediatica, Missiroli ha sottolineato come la sua famiglia abbia subito un impatto significativo, precisando di aver affrontato le accuse smontando pezzo dopo pezzo le accuse ricevute.

di Mattia Missiroli* Negli ultimi giorni io e la mia famiglia siamo stati travolti da un’ esposizione mediatica durissima, che non ha colpito solo me come amministratore pubblico, ma anche i miei affetti più cari e, soprattutto, i miei figli. In questa vicenda non ci sono soltanto ruoli istituzionali: ci sono persone, relazioni e bambini che stanno pagando un prezzo altissimo. Colpisce, in particolare, la rapidità con cui si è arrivati a giudizi pubblici e definitivi, in tempi che non coincidono con quelli della giustizia e dell’accertamento dei fatti. Desidero ribadirlo con assoluta chiarezza: condanno ogni forma di violenza, in particolare quella contro le donne, così come condanno ogni forma di violenza in generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

